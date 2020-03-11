صحة صنعاء: ليس لدينا أي إصابة بـ"كورونا"... ولم نتلق أي دعم دولي

أكد الدكتور يوسف الحاضري، الناطق باسم وزارة الصحة في حكومة الإنقاذ بصنعاء، أن المحافظات التي يسيطر عليها الجيش واللجان الشعبية ما زالت خالية تماما من أي أعراض لفيروس كورونا، وأن الوزارة وطواقمها من المتطوعين والجهات الأمنية يعملون ليل نهار لمنع تسلل المرض إلى مناطقهم.

وقال الحاضري في حديث لـ" سبوتنيك " اليوم الأربعاء، "ما زالت مناطقنا خالية من المرض وحتى الآن لم يتم تسجيل أي حالة إصابة أو حتى اشتباه ، والإجراءات الصحية قائمة ومستمرة في كل الجوانب الصحية وفقا لمعايير الصحة العالمية، ونعمل وفق خطة طوارئ، وهناك اجتماع متواصل مع اللجنة الفنية لمكافحة كورونا، بجانب التوعية المستمر ة في كل وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ومواقع التواصل الاجتماعي، وعبر متطوعات التثقيف الصحي من منزل إلى منزل".

وأشار الناطق الرسمي إلى أن حكومة الإنقاذ "لم تتلق إلى الآن أي دعم من المنظمات الدولية، وما يتحدثون عنه في وسائل الإعلام مجرد وعود باستثناء بعض الأسرة الخاصة بالمرضى، وكل الأعمال التي قمنا بها بجهود ذاتية للوزارة وللجنة الفنية وحسب الإمكانيات المحلية المتوفرة".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014، وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.