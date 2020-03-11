وزارة التربية والتعليم في الإمارات تكشف حقيقة نيتها إنهاء العام الدراسي

نفت وزارة التربية والتعليم الإماراتية، ما يتم تداوله من معلومات عن نيتها إنهاء العام الدراسي والاستعانة بنظام التعليم عن بعد.

وأوضحت الوزارة أنه "لم يصدر قرار بهذا الشأن وأن هذه المعلومات لا تستند إلى حقائق".

وقالت الوزارة في بيان: "ندعو الجميع إلى تجاهل مثل هذه الشائعات وعدم الإنسياق وراءها والرجوع للقنوات والمصادر الرسمية المتمثلة في حسابات الوزارة لمعرفة آخر الأخبار والتعليمات الصادرة بهذا الشأن".

وزارة التربية والتعليم تؤكد أنه لا صحة لما يتم تداوله من معلومات على بعض المواقع الإلكترونية الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي عن نيتها إنهاء العام الدراسي والاستعانة بنظام #التعليم_عن_بعد واصفة ذلك بأنه مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة و أوضحت أنه لم يصدر قرار بهذا الشأن pic.twitter.com/x7n05m0lQo — وزارة التربية (@MOEducationUAE) March 11, 2020

وأضافت الوزارة "لن نتوانى عن تزويدكم بأي جديد وستظل مصلحة الطالب أولوية وما نتخذه من إجراءات يصب في هذا الاتجاه بناء على المستجدات والأوضاع الراهنة".

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية حتى يوم أمس الثلاثاء، تعافي 5 حالات جديدة لمصابين من جنسيات مختلفة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، ليصل عدد حالات التعافي في الإمارات 17 حالة.

وكانت الوزارة قد أعلنت أيضا أن التطبيق الفعال للإجراءات الاحترازية كشف عن 15 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد المعروف باسم /COVID-19/ وكانوا جميعهم ضمن الحالات المشتبه بها في الحجر الصحي في الإمارات. وبذلك يبلغ عدد الحالات المعلن عنها 74 حالة.