مصر تعلن تعافي 8 مصابين بفيروس كورونا المستجد

أعلنت مصر ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 67 بعد تسجيل 7 حالات جديدة، بحسب ما أكدته وزارة الصحة.

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، في بيان نشره بصفحته على "فيسبوك" تسجيل 7 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد اليوم من المخالطين للحالات الإيجابية التى تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا ضمن إجراءات الترصد والتقصى التي تجريها الوزارة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ووفق إرشاداتها، لافتًا إلى أن من بين تلك الحالات 6 مصريين بالإضافة إلى حالة لشخص أجنبي، ليصبح عدد الحالات التي تم تسجيل إيجابيتها للفيروس في مصر 67 حالة.

وأعلن مجاهد، اليوم، الأربعاء، عن خروج 7 حالات من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل من إجمالي الـ27 حالة التي تحولت نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى تعافى الحالة الأولى المكتشفة في مصر لشخص أجنبي كان حاملا للفيروس، ليصبح إجمالي المتعافين 8 حالات حتى الآن.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن الـ7 حالات التي غادرت مستشفى العزل اليوم، من ضمنهم 6 مصريين وحالة لشخص أجنبي.

وضمن الخطة الوقائية والاحترازية التي تطبقها الوزارة حيال الباخرة النيلية بمحافظة الأقصر التي ظهرت بها بعض الإصابات، كشف مجاهد عن مغادرة 7 حالات من الحجر الصحي بعد التأكد من سلبية تحاليلهم للمرة الثانية والاطمئنان عليهم.

وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ماتم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.