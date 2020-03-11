عبد المهدي: انهيار أسعار النفط لا يعني انهيار العراق

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، إن انهيار أسعار النفط عالميا لا يعني انهيار البلد أو أنه أصبح مفلسا.

بغداد - سبوتنيك. وأضاف عبد المهدي، في كلمة متلفزة "صحيح أن العراق يعتمد على تصدير النفط في اقتصاده، لكن انهيار أسعار النفط لا يعني انهيار البلد "، مضيفا أن "أسعار النفط قد تنهار إلى أقل من 30 دولارًا للبرميل".

وأكد عبد المهدي "بسعر 30 دولاراً للبرميل يبقى النفط العراقي قادرا على المقاومة، وحسب تقديري الأزمة في أسعار النفط لن تطول"، لافتا إلى أنه "سيكون هناك ضغط على الاحتياطي السعودي وروسيا أيضاً قد تتضرر من هذه الأزمة ما يدفع إلى إيجاد حلول لها".

وكان الناطق باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، قد كشف، اليوم الأربعاء، عن التوصل إلى "خطوات إيجابية سيعلن عنها قريبا" لحل الخلاف النفطي بين روسيا والسعودية.

وقال جهاد في تصريح لـ"سبوتنيك" "هناك مؤشرات إيجابية، وتوصلنا إلى خطوات إيجابية في هذا الإطار، سيعلن عنها قريباً، ووزارة النفط العراقية، وعن طريق السيد الوزير، تجري اتصالات مكثفة طيلة الأيام الماضية، التي أعقبت عدم التوصل إلى اتفاق، ونأمل بأنه سننجح في عقد اجتماع قريب يجمع الأطراف، وكلنا أمل أن نحقق خطوة مهمة في هذا الاتجاه".