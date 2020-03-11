استعدادا للحرب المقبلة... الجيش الإسرائيلي يدشن خطة جديدة في الشمال أمام لبنان

كشفت قناة عبرية النقاب عن خطة إسرائيلية جديدة في الشمال أمام لبنان، تمهيدا لأي حروب مستقبلية.

أفادت القناة العبرية الـ"20"، مساء اليوم، الأربعاء، بأن الخطة الدفاعية الإسرائيلية الجديدة، التي تسمى "درع الشمال" هي خطة دفاعية تمهد الطريق لاستعداد الجبهة الشمالية لأي حروب مستقبلية، عبر تجهيز هذه الجبهة دفاعيا.

وذكرت القناة العبرية أن الجيش الإسرائيلي يستعد بالتنسيق مع الجبهة الداخلية الإسرائيلية لفتح الملاجئ وتجهيز المخابئ وتقوية المنطقة الشمالية والدفاع عن المستوطنين في تلك المنطقة، خاصة القريبة من الحدود اللبنانية.

תוכנית "מגן הצפון": צה"ל נערך למגן ישובים בצפון הארץhttps://t.co/tZLlK98JnS<< pic.twitter.com/JoOm789uHw — ערוץ 20 (@arutz20) March 11, 2020

وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي خرج في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي بالتنسيق مع وزارة الدفاع بخطة "درع الشمال"، وهدفها تجهيز المخابئ والملاجئ استعدادا لأية حروب مقبلة، وبأن الجيش يقوم حاليا بعمليات مسح لمناطق كبيرة في الجبهة الشمالية للغرض نفسه، بهدف الوقوف على مطالب تلك المنطقة واحتياجاتها للدفاع عن نفسها في أي حروب مستقبلية.

وأشارت القناة إلى أن الجيش يقوم بذلك بالتنسيق مع الجبهة الداخلية ورؤساء المحليات في المنطقة الشمالية، بغرض الاستعداد لحالات الطوارئ وتوفير الحماية الكاملة للمستوطنين في المنطقة الشمالية، خاصة القريبة من الحدود اللبنانية.