وكالة: الأمم المتحدة تدرس تعيين جزائري مبعوثا جديدا إلى ليبيا

قال دبلوماسيون، اليوم الأربعاء، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يجري مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن الدولي بخصوص تعيين وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة، مبعوثا دوليا جديدا إلى ليبيا.

استقال غسان سلامة، مبعوث الأمم المتحدة الحالي إلى ليبيا، الأسبوع الماضي بسبب شعوره بالإجهاد وذلك بعد أيام من فشل أحدث جهوده الرامية لإحلال السلام في تحقيق انفراجه في الصراع.

وكان سلامة قد عُين في منتصف عام 2017 ليحل محل الدبلوماسي الألماني مارتن كوبلر، بعد بحث مثير للجدل بشكل غير عادي عن مرشح.

وكان غوتيريش قد اختار مبدئيا رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض في 2017 ليكون مبعوث المنظمة الدولية في ليبيا وأبلغ الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وعددها 15 دولة، رسميا بالتعيين لاحقا.

وتقليديا يوافق مجلس الأمن على مثل هذه الخطوة بالإجماع بالرد على الأمين العام وبأنه "أُحيط علما" بالتعيين. ومع ذلك اعترضت الولايات المتحدة على فياض لأنه فلسطيني.

وحسب "رويترز" قال دبلوماسيون، اشترطوا عدم الكشف عن أسمائهم، إن غوتيريش تشاور بشكل غير رسمي مع بعض أعضاء مجلس الأمن بخصوص تعيين لعمامرة لكنه لم يرسل بعد خطابا رسميا. وأوضح الدبلوماسيون أن معظم أعضاء المجلس يؤيدون التعيين.