العراق يعلن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا إلى 8 والإصابات إلى 68

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8، فضلًا عن ارتفاع عدد الإصابات إلى 68 حالة في البلاد.

بغداد – سبوتنيك. أكدت وزارة الصحة العراقية، في بيان، اليوم الأربعاء "تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد وإصابتين جديدتين بالفيروس ليصبح إجمالي الوفيات 8، والإصابات 68 إصابة".

هذا، وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تحول إلى وباء عالمي، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وأكد رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء "فيروس كورونا يمكن تصنيفه بأنه وباء عالمي".

وأضاف "قلقون للغاية لسرعة تفشي وباء كوفيد 19 وعدم مكافحته بما يكفي".

وتابع "118000 إصابة بفيروس كورونا المستجد في 114 دولة ووفاة 4291 شخصا بالمرض".

وأعربت المنظمة العالمية عن امتنانها للإجراءات الإيطالية والإيرانية لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن بعض الدول لم تتخذ احتياطات كافية لمنع تفشي المرض.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت منظمة الصحة العالمية، في 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا المستجد" في مدينة ووهان.