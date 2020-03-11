توقف الإنتاج في حقلي مسلة وماجد النفطيين في جنوب شرقي ليبيا

توقف إنتاج النفط بشكل كامل، في حقلي مسلة وماجد التابعين لشركة "الخليج العربي" في مدينة بنغازي، شرقي ليبيا.

بنغازي – سبوتنيك. وأكد مصدر في حقل مسلة الليبي، بتصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء "توقف إنتاج النفط الخام اليوم نهائيا في حقلي مسلة وماجد جنوب شرق مدينة أجدابيا"، مشيرا إلى أن "حقل مسلة كان ينتج 90 ألف برميل يوميا، وحقل ماجد كان ينتج 7 آلاف برميل يوميا".

وأوضح المصدر أن "حقل مسلة وماجد كانا آخر حقلين ينتجان لشركة الخليج العربي وأوقفا بشكل رسمي ونهائي اليوم وذلك بعد توقف حقل الحمادة والنافورة والسرير".

وأشار إلى أن "بعد قرار القبائل الليبية بإغلاق الحقول والموانئ النفطية داخل ربوع ليبيا، لم يقم ميناء الحريقة التابع لشركة الخليج للنفط ببيع النفط الخام إلى البواخر الأجنبية القادمة إلى ليبيا"، لافتا إلى أن الحقول وآخرها مسلة خفض الإنتاج بشكل تدريجي إلى أن امتلأت الخزانات التي توجد في ميناء الحريقة بالنفط بمدينة طبرق، حتى توقف بشكل كامل في مسلة".

وأضاف المصدر أن "هذا التوقف سيتسبب في مشاكل كبيرة بالآبار والخطوط التي تنقل النفط الخام من الحقول إلى الميناء الحريقة لتصديره"، مضيفا أن "إقفال وتوقف الحقول لفترة طويلة سيكلف الدولة مبالغ كبيرة لصيانة هذه الآبار والأنابيب".

وأعلنت القبائل الليبية في شرق وجنوب البلاد، في 18 كانون الثاني/ يناير الماضي، إغلاق الموانئ والحقول النفطية احتجاجا على ما وصفوه باستخدام حكومة الوفاق الوطني بطرابلس لعائدات النفط لدفع أموال لمقاتلين أجانب.