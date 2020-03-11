شعبان: ليس ممكنا عقد قمة بين الأسد وأردوغان وتركيا تحتل مناطق سورية

اعتبرت مستشارة الرئيس السوري، بثينة شعبان، أنه ليس من الممكن عقد لقاء بين الرئيسين السوري بشار الأسد، والتركي رجب طيب أردوغان، في ظل الوجود العسكري التركي في سوريا.

ونقلت "الميادين" أن شعبان قالت:

"ليس ممكناً عقد لقاء قمة بين الرئيس الأسد وأردوغان وتركيا تحتل مناطق سورية".

من جهة ثانية قالت المستشارة الرئاسية السورية: "سنحرر إدلب وندحر الإرهاب من سوريا كلها ونعزز السيادة في المناطق كافة".

وأضافت: "ما نطمح إليه هو تحرير إدلب من الإرهاب وعودة النازحين إلى ديارهم".

وكان اللواء علي مملوك، رئيس مكتب الأمن الوطني السوري، قد أكد في 13 يناير/ كانون الثاني، خلال لقاء ثلاثي روسي سوري تركي، تصميم بلاده على تحرير إدلب.

وذكرت الوكالة الرسمية للأنباء "سانا" أن "اجتماعا ثلاثيا سوريا روسيا تركيا، عقد في موسكو يوم 13 يناير".

وبحسب "سانا": دعا الجانب السوري، ممثلاً باللواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن الوطني، خلال اللقاء، الجانب التركي الذي مثله حقان فيدان، رئيس جهاز المخابرات، للالتزام الكامل بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها أرضاً وشعباً، والانسحاب الفوري والكامل من الأراضي السورية كافة".