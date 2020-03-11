وزارة الري المصرية تعلن "الطوارئ" لمواجهة العاصفة غير المسبوقة... فيديو

أعلنت وزارة الري المصرية، حالة الطوارئ، خلال الفترة القادمة، وذلك استعدادا لمواجهة العاصفة غير المسبوقة التي تتعرض لها البلاد بداية من غد الخميس، وتستمر ثلاثة أيام.

وقال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "تن"، أن الوزارة أعلنت حالة الطوارئ خلال الفترة القادمة، استعدادا لسوء الأحوال الجوية.

وأضاف أن الوزارة قامت بتجهيز الترع والمصارف لاستيعاب أي كميات من الأمطار، وتطهير مخرات السيول وتوزيع سيارات الشفط بالأماكن المتوقع سقوط أمطار غزيرة بها.

وأشار المتحدث إلى أنه تم إلغاء كافة الإجازات للعاملين والفنيين لسرعة التعامل مع أزمة سوء الأحوال الجوية.

وأوضح السباعي أنه تم إنشاء سدود أرضية ومنشآت صناعية خلال الفترة الماضية خاصة في مطروح وسلاسل جبال البحر الأحمر وغيرها، لتحول المحنة لمنحة والاستفادة من مياه الأمطار لسد العجز المائي الذي نعاني منه.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية تفاصيل ما وصفتهم بـ"أخطر 3 أيام تمر على مصر هذا العام".

وقالت الهيئة العامة للأرصاد، وفقا لما نقلته تقارير صحفية مصرية، إن الأيام الثلاثة المقبلة (الخميس والجمعة والسبت)، ستشهد حالة "عدم استقرار" حادة في الطقس، بسبب ضرب ما يوصف بأنه قد يكون إعصار "ميديكين" في البلاد.

وقالت الهيئة إن الطقس خلال تلك الأيام سيكون غير مستقر بالمرة على كل الأنحاء، وتوجد فرص كبيرة لسقوط الأمطار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة في جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيلة الاستشعار عن بعد في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستتعرض لموجة جديدة من التقلبات الجوية، تبدأ من فجر الخميس، لافتة إلى أن هذه الموجة هي الأقوى هذا العام.

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وتابعت المسؤولة المصرية، قائلة: "فرص سقوط الأمطار تبدأ، فجر الخميس، وتستمر حتى صباح يوم السبت المقبل".

وأشارت شاكر إلى أن أماكن سقوط تلك الأمطار تشمل السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري، وتكون غزيرة إلى متوسطة.