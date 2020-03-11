دمشق تكشف أن اتفاق موسكو يشمل تحرير أريحا وجسر الشغور

كشفت مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان، أن اتفاق موسكو الأخير الذي تم توقيعه في 5 مارس/ آذار حول إدلب يشمل تحرير مدينتي أريحا وجسر الشغور في ريف إدلب.

ونقلت "الميادين" عن شعبان تأكيدها أن الاتفاق بين روسيا وتركيا حول إدلب في الخامس من مارس/ آذار الجاري شمل تحرير مدينتي أريحا وجسر الشغور الواقعتين بالقرب من الطريق الدولي اللاذقية - حلب.

وقالت شعبان: إن "الجيش السوري حرر في الأسابيع الأخيرة أكثر من 2000 كم مربع من الأراضي السورية وأوقع خسائر للمسلحين والأتراك".

ولفتت إلى أن اتفاق موسكو ينصّ على تحرير مناطق إضافية مثل أريحا وجسر الشغور، وأن القيادة السورية في تنسيق دائم مع الحلفاء سياسيا وعسكريا وفي التفاصيل كافة.

وكان وزير النقل السوري علي حمود قد أعلن منذ يومين أن الوزارة أعطت التوجيهات لمؤسسة المواصلات الطرقية للمباشرة بإزالة السواتر الترابية عن طريق "إم 4" الذي بين يصل بين اللاذقية وحلب عبر سراقب تمهيدا لفتحه بأقرب وقت ممكن.

وقال حمود في كلمة نشرتها صفحة وزارة النقل السورية على "فيسبوك":

"من لحظة الإعلان عن تحرير طريق الـ"إم 4" الذي يصل بين اللاذقية وحلب ذو الطول 98 كم بين اللاذقية وسراقب، مباشرة أعطينا التوجيهات لمؤسسة المواصلات الطرقية للمباشرة بإزالة السواتر الترابية عن هذا الطريق والتمهيد لفتحه وإعادة تأهليه بأسرع وقت ممكن".