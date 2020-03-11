مع احتدام حرب الأسعار... السعودية تستأجر 6 ناقلات نفط عملاقة لنقل إمدادات إلى أمريكا

استأجرت الشركة السعودية للنقل البحري (بحري) بصفة مؤقتة ما لا يقل عن ست ناقلات عملاقة هذا الأسبوع لنقل نحو 12 مليون برميل من الخام السعودي إلى الولايات المتحدة، وفقا لبيانات ومصادر، مع قيام الرياض بزيادة الشحنات في خضم حرب الأسعار العالمية.

ويأتي هذا الأسطول من الناقلات بعد أن قالت شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية يوم الثلاثاء إنها سترفع إمدادات النفط إلى مستوى قياسي عند 12.3 مليون برميل يوميا في أبريل/ نيسان، وهو ما يزيد بمقدار 300 ألف برميل يوميا عن طاقتها الإنتاجية القصوى؛ حسب "رويترز".

وهبطت أسعار النفط 4 في المئة، اليوم الأربعاء، مع تجدد الضعف في أسواق الأسهم بعد أن قالت منظمة الصحة العالمية إن التفشي العالمي لفيروس كورونا هو الآن وباء، ومع إعلان منتجين كبار للخام عن خطط لتصعيد حرب أسعار.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 1.43 دولار، أو 3.8 في المئة، لتسجل عند التسوية 35.79 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.38 دولار، أو 4 بالمئة، لتغلق عند 32.98 دولار للبرميل.

وهوت الأصول العالية المخاطر طوال اليوم، لكن خسائرها تسارعت في أواخر التعاملات مع تزايد عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا وتقييد دول كثيرة السفر.

وخفضت كل من منظمة البلدن المصدرة للبترول (أوبك) وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتهما للطلب على النفط بسبب تفشي فيروس كورونا، وتتوقعان الآن أن ينكمش الطلب في الربع الأول من العام.

وأعلنت السعودية ودولة الإمارات العربية عن خطط لزيادة الطاقة الانتاجية في أعقاب انهيار تخفيضات انتاجية منسقة من السعودية وروسيا ومنتجين آخرين.

وأصدرت وزارة الطاقة السعودية توجيهات إلى شركة أرامكو المملوكة للدولة لزيادة طاقتها الانتاجية إلى 13 مليون برميل يوميا من 12 مليون برميل.