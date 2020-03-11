غوتيريش يعلن تعيين ستيفاني ويليامز رئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، تعيين ستيفاني توركو ويليامز ممثلة الولايات المتحدة بالنيابة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

بنغازي – سبوتنيك. وقالت الأمم المتحدة في بيان صحفي عبر الموقع الرسمي، إن "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعلن اليوم، عن تعيين ستيفاني توركو ويليامز، ممثلة الولايات المتحدة بالنيابة، ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".

وأضاف البيان، أن "السيدة ويليامز ستعمل كممثلة خاصة في ليبيا حتى تعيين خليفة لبناني غسان سلامة".

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن "امتنانه للسيد سلامة على إنجازاته، على رأس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، وجهوده الدؤوبة لإعادة السلام والاستقرار إلى ليبيا".

كان سلامة قد أعلن، يوم مارس/آذار الجاري، أنه طلب من الأمين العام للأمم المتحدة إعفائه من مهمته لأسباب صحية.

وقال سلامة، "سعيت لعامين ونيف للم شمل الليبيين وكبح تدخل الخارج وصون وحدة البلاد، وعلي اليوم، وقد عقدت قمة برلين، وصدر القرار 2510، وانطلقت المسارات الثلاثة رغم تردد البعض. أن أقر بأن صحتي لم تعد تسمح بهذه الوتيرة من الإجهاد. لذا طلبت من الأمين العام إعفائي من مهمتي آملا لليبيا السلم والاستقرار".

وعمل غسان سلامة مبعوثا خاصا للأمم المتحدة في ليبيا منذ يونيو/حزيران 2017، وسبق أن شغل مناصب رفيعة في لبنان، أهمها وزير الثقافة في حكومة رفيق الحريري بين عامي 2000 و2003.