وزارة الصحة السعودية تعلن عن تسجيل ٢٤ إصابة جديدة بفيروس كورونا

ذكرت وكالة الأنباء السعودية، نقلا عن وزارة الصحة، أن المملكة أعلنت عن تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء (في ساعة مبكرة من يوم الخميس بالتوقيت المحلي)، ليصل إجمالي العدد في السعودية إلى 45 إصابة، مضيفة أن حالة مصابة قد تعافت.