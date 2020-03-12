الرئاسة العراقية تدين الاعتداء على قاعدة التاجي وتدعو جميع الجهات إلى ضبط النفس

أدانت رئاسة الجمهورية العراقية، هجوما وقع يوم الأربعاء على معسكر التاجي شمالي بغداد، وتسبب في مقتل ثلاثة عسكريين من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية التي نقلت، (في ساعة مبكرة يوم الخميس بالتوقيت المحلي)، عن الرئاسة قولها "تدين الاعتداء الإرهابي على قاعدة التاجي العسكرية العراقية بقصف بصواريخ كاتيوشا، والذي أدى إلى خسائر في الأرواح وإصابات لعدد من المدربين والمستشارين، ضمن قوات التحالف الدولي التي تعمل في العراق في نطاق محاربة الإرهاب، بدعوة من الحكومة العراقية".

وأضاف البيان، "إن هذا الاعتداء يعد استهدافا للعراق وأمنه"، وأكدت الرئاسة "على ضرورة إجراء التحقيقات الكاملة للوقوف على خلفياته وتعقب العناصر المسؤولة عنه".

يتبع...