الحكومة اليمنية ترحب ببيان الخارجية السعودية وتجدد التزامها بتنفيذ اتفاق الرياض

رحبت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، بالبيان الصادر عن الخارجية السعودية، الذي جدد السعي لتنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 نوفمبر الماضي، وتحقيق غاياته وأهدافه.

موسكو - سبوتنيك. ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبث من الرياض، جددت الحكومة اليمنية على لسان مصدر مسؤول، "التزامها وحرصها الكامل على تنفيذ اتفاق الرياض باعتباره يؤسس لمرحلة جديدة من استكمال الانتصار في معركة اليمن الوجودية والمصيرية ضد المشروع الإيراني في اليمن، وتحقيق الأمن والاستقرار وتطبيع الأوضاع وتعزيز الجهود لمكافحة الارهاب".

وأشارت إلى، "أهمية العمل معا لتوحيد كافة القوى والجهود والحفاظ على الدولة وسلامة وأمن المواطن".

وكانت الخارجية السعودية، دعت في بيان فجر الخميس، الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، إلى تقديم المصلحة العليا وإيقاف التصعيد والمهاترات الإعلامية، والعمل معها لحل الخلافات التي تواجه تنفيذ اتفاق الرياض.

سبق ذلك تلويح المجلس الانتقالي الجنوبي، بالتصعيد على خلفية منع التحالف العربي، رئيس وأعضاء وحدة شؤون المفاوضات بالمجلس وفريقه في اللجنة المشتركة لتنفيذ اتفاق الرياض، من مغادرة مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمان، باتجاه العاصمة اليمنية المؤقتة عدن جنوب اليمن.