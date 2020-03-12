مناشدة من الإمارات لمواطنيها بسبب فيروس كورونا

أهابت دولة الإمارات بمواطنيها عدم السفر إلى الهند في الوقت الراهن، وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان: "هذا القرار يأتي في إطار التوجيهات الصادرة من الحكومة الهندية والتي أفادت بأنه سيتم منع جميع الأجانب من حاملي التأشيرات الهندية بأنواعها كافة من دخول الهند حتى إشعار آخر كإجراء احترازي اتخذته الحكومة الهندية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد".

ودعت سفارة الإمارات في نيودلهي المواطنين الإماراتيين الموجودين في جمهورية الهند للتواصل مع السفارة عند الضرورة.

ووصل عدد الإصابات في الهند بفيروس كورونا المستجد حتى الآن إلى 62 حالة.

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، تحول إلى وباء عالمي، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وأكد رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن "فيروس كورونا يمكن تصنيفه بأنه وباء عالمي".

وأضاف: "قلقون للغاية لسرعة تفشي وباء كوفيد 19 وعدم مكافحته بما يكفي".

وأتم: "هناك 118000 إصابة بفيروس كورونا المستجد في 114 دولة ووفاة 4291 شخصا بالمرض".