إعلام: حالة وفاة ثالثة بفيروس كورونا في لبنان

كشفت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، عن تسجيل حالة وفاة ثالثة بفيروس كورونا في لبنان.

وأكدت قناة "الجديد" اللبنانية، نقلا عن مصادر خاصة، وفاة مواطن في مستشفى سيدة المعونات بعد إصابته بالفيروس وانتقال العدوى إليه من الحالة الأولى التي كانت قد وصلت من مصر.

ويبلغ عمر المواطن 79 عاما وكان يعاني من مرض السرطان.

وسجل لبنان ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد - 19"، يوم أمس الأربعاء، بينما ارتفع عدد المصابين في البلاد إلى 59 شخصا.