العراق يغلق منافذه البرية مع إيران خلال 72 ساعة

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم الخميس، إغلاق المنافذ البرية مع إيران أمام التبادل التجاري، حتى منتصف الشهر الجاري، وإبقاءها مفتوحة لمدة ثلاثة أيام فقط لتسهيل عودة العراقيين فقط.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة، علاء الدين القيسي، في تصريح لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، إغلاق المنافذ الحدودية مع إيران أمام التبادل التجاري، منذ الثامن من الشهر الجاري، وحتى يوم الأحد المقبل المصادف 15 مارس/أذار.

وأضاف القيسي، أن المنافذ الحدودية مع إيران، مفتوحة أمام عودة المسافرين العراقيين، حتى 15 مارس، وعقب هذا التاريخ يكون دخول المسافرين العائدين حصرا عبر مطاري بغداد، والبصرة الدوليين.

ونوه المتحدث باسم هيئة المنافذ الحدودية العراقية، في ختام حديثه، إلى أن منفذ "سفوان" الحدودي مع الكويت لازال مغلقا منذ 24 فبراير/شاط الماضي.

ويأتي إغلاق المنافذ الحدودية في العراق، مع إيران، والكويت، كإجراء احترازي لمنع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت السلطات العراقية، حتى يوم الأربعاء، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8، فضلًا عن ارتفاع عدد الإصابات إلى 68 حالة في البلاد.

هذا، وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وأكد رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء "فيروس كورونا يمكن تصنيفه بأنه وباء عالمي ( جائحة)".

وأضاف "قلقون للغاية لسرعة تفشي وباء كوفيد 19 وعدم مكافحته بما يكفي".

وأتم "118000 إصابة بفيروس كورونا المستجد في 114 دولة ووفاة 4291 شخصا بالمرض".