عضو لجنة الانتخابات البرلمانية السورية: عدد المترشحين يدل على صمود الشعب السوري

أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات البرلمانية في سوريا إغلاق باب الترشح لعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث، حيث تقدم 8735 شخصا بطلبات ترشحهم في مختلف المحافظات السورية.

دمشق-سبوتنيك. قال نوري فارس عضو اللجنة القضائية العليا للانتخابات في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "عدد المتقدمين لخوض الانتخابات البرلمانية يدل على إصرار الشعب السوري على الصمود رغم سنوات الحرب التسع".

وأضاف إن "لجان الترشيح في جميع المحافظات ستدرس جميع طلبات الترشح وستعلن أسماء المقبولين للترشح والذين استوفوا الشروط خلال ثلاثة أيام".

وقال: "ستعلن أسماء الأشخاص المرفوضة طلباتهم مع سبب الرفض، وبإمكان هؤلاء تقديم طعن بالقرار خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان أسماء المقبولين والمرفوضين".

بعد ذلك يبدأ المرشحون بحملتهم الانتخابية لشرح بياناتهم الانتخابية حتى 12 نيسان/أبريل، والذي يسمى موعد الصمت الانتخابي عشية الانتخابات التي ستجري في اليوم التالي من السادسة صباحا إلى السابعة ليلا وليوم واحد، وفي حال كانت هناك حاجة للتمديد يمكن تمديد الانتخابات إلى الثانية عشرة ليلا خلال نفس اليوم".

ويبلغ عدد أعضاء مجلس الشعب السوري من جميع المحافظات 250 منهم 127 عضوا لقطاع العمال والفلاحين الفئة "أ" والباقي لقطاع باقي فئات الشعب الفئة "ب".

وتجري الانتخابات في 13 من نيسان /أبريل القادم وفقا للمرسوم الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد في 3 آذار/مارس الحالي.