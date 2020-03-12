السفير السوري لدى موسكو: سوريا ستنتعش بعد تحرير المناطق النفطية التي تحتلها القوات الأمريكية

كشف السفير السوري لدى روسيا، رياض حداد، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على جميع حقول النفط السورية شمال شرقي البلاد وتقوم بسرقته.

وجاءت تصريحات حداد خلال مقابلة على قناة "روسيا 24"، اعتبر فيها أن تحرير هذه المناطق النفطية من الاحتلال الأمريكي قد يساهم بإنعاش الاقتصاد السوري وتحسين الأوضاع في البلاد.

وقال حداد للقناة: "الأمريكيون اليوم موجودون بالفعل في شمال شرقي البلاد ويسيطرون على جميع حقول النفط هناك ويقومون بسرقة خيراتنا النفطية. إذا تمكنا من تحرير هذه المنطقة من الاحتلال الأمريكي فإن ذلك سيؤدي إلى إنعاش اقتصادنا".

وأكدت مصادر رسمية سورية وأخرى عشائرية في ريف الحسكة لوكالة "سبوتنيك" أن قوات الجيش الأمريكي استولت على أراض تعود ملكيتها للدولة السورية بهدف توسيع مساحة سيطرتها في محيط المنشآت النفطية بالمنطقة.

وأوضح مراسل "سبوتنيك" أن معظم القوافل والتعزيزات التي استقدمها جيش الاحتلال الأمريكي تركزت في قاعدة "حقل العمر النفطي" بريف دير الزور وفي قاعدة "القصرك" في ريف الحسكة حيث يعمل الجيش الأمريكي على توسيع وتعزيز القاعدتين المذكورتين بالمعدات العسكرية.