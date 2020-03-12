بريطانيا تطالب بتحرك للعثور على المسؤولين عن هجوم صاروخي في العراق

طالبت بريطانيا، اليوم الخميس، السلطات العراقية بالقيام بتحرك لمحاسبة المسؤولين عن هجوم صاروخي في العراق، أسفر عن مقتل بريطاني وعسكريين أمريكيين اثنين.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، في بيان: "ينبغي أن نعثر على المسؤولين... أرحب بدعوة الرئيس العراقي لفتح تحقيق فوري لمحاسبة الجناة... لكن لا بد أن نرى تحركا"، وفقا لـ "رويترز".

وأضاف أنه تحدث مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مساء أمس الأربعاء، واتفق معه على أن من الضروري "التصدي لهذه الأعمال المروعة".

أصدر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، بياناً دان فيه الهجوم على معسكر التاجي الذي يستضيف قوات التحالف الدولي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن تصعيد الأوضاع في المنطقة سيلحق ضرراً كبيراً بالعراق وبشعوب المنطقة بأكملها.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، في الساعة الأولى من اليوم الخميس 12 مارس/ آذار، مقتل 3 وعدد من الجرحى من قوات التحالف الدولي ضد الإرهاب، إثر قصف صاروخي استهدف معسكرا شمالي العاصمة بغداد.

وتعرض معسكر التاجي العراقي شمال العاصمة بغداد، اليوم الأربعاء، حيث توجد قوات أمريكية، لهجوم صاروخي مكثف.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، سقوط 10 صواريخ من طراز "كاتيوشا" داخل المعسكر.

وأضاف البيان أنه "تم العثور على سيارة من نوع "كيا" تحمل منصة صواريخ فيها 3 صواريخ متبقية جنوب منطقة الراشدية".

The Coalition @CJTFOIR confirms more than 15 small rockets impacted Iraq’s Camp Taji base hosting Coalition troops, March 11 at 7:35 p.m. (Iraq Time). Assessment and investigation ongoing, follow @OIRSpox & @SecMedCell for updates. https://t.co/oNgNfCEYG7 — OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) March 11, 2020

وتحول العراق في الفترة الماضية إلى ساحة مواجهة عنيفة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث توترت الأمور بدرجة كبيرة بعد اغتيال قائد فيلق القدس للحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، يوم 3 يناير/كانون الثاني، بعملية أمريكية، ردت عليها القوات الإيرانية بهجوم صاروخي واسع على قاعدة عين الأسد العسكرية.