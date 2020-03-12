وزير النفط العراقي: "الجزيرة الصناعية" تعد من المشاريع الواعدة في مجال الطاقة

أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط، ثامر الغضبان، حرص الوزارة على تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وهولندا وتوسيع آفاق التعاون الثنائي في جميع المجالات وخصوصا قطاع الطاقة والنفط.

بغداد - سبوتنيك. جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه سفير هولندا في بغداد السيد "إريك ستراتنك" .

وقال الغضبان إن العراق وهولندا يرتبطان بعلاقات متميزة، وهناك مشاريع مهمة تقوم بتنفيذها شركات هولندية ولعل أهمها مشروع الجزيرة الصناعية في جنوب العراق والذي يعد من المشاريع الرائدة لتعزيز الصادرات النفطية من الموانئ الجنوبية.

من جانبه أشاد سفير هولندا السيد "إيريك ستراتنك" بالتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وبنمو العلاقات وتطورها، ورغبة بلاده بزيادة حجم التعاون في قطاع الطاقة، مؤكداً رغبة الشركات الهولندية المتخصصة بتنفيذ المشاريع والمساهمة في تطوير البنى التحتية للقطاع النفطي.

يذكر أن شركة بوساكاليس الهولندية تقوم بتنفيذ مشروع الجزيرة الصناعية في الموانئ الجنوبية والذي يهدف إلى زيادة الطاقة التصديرية وتعزيزها.