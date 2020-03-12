وزارة الصحة اللبنانية: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا حتى الآن

أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية، اليوم الخميس، أنه "حتى تاريخ 12 مارس/ آذار ظهرا، بلغ مجموع الحالات المثبت إصابتها بفيروس كورونا 61 حالة بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى "رفيق الحريري" الحكومي الجامعي وفي المستشفيات الجامعية الأخرى.

كما سجلت هذا الصباح حالة وفاة جديدة لمريض في مستشفى "سيدة المعونات" عمره 79 عاما كان مصابا بمرض عضال، مما يجعل العدد الاجمالي للوفيات 3.

وفي هذا السياق أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن الحكومة تتخذ كل الإجراءات المناسبة لمكافحة فيروس الكورونا والحد من انتشاره من خلال التدابير الوقائية التي تتخذ على أكثر من صعيد.

بالمقابل أصدرت المديرية العامة للطيران المدني تعميما إلى جميع شركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي، طلبت فيه وقف جميع الرحلات الجوية من وإلى الدول التالية: إيطاليا - كوريا الجنوبية - إيران - الصين (هونغ كونغ، ماكاو، تايوان الصينية) لمدة أسبوع من تاريخ إصدار هذا التعميم، على أن يصار إلى إعادة تقييم مدى تفشي فيروس كورونا في تلك الدول قبل نهاية الإسبوع المحدد.

وكذلك طلبت المديرية بوقف النقل جوا لجميع الركاب القادمين من الدول التي تشهد تفشي فيروس كورونا: فرنسا - مصر - سوريا - العراق - المانيا - إسبانيا - المملكة المتحدة، يستثنى من ذلك أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في لبنان والمنظمات الدولية والمواطنين اللبنانيين وأفراد عائلات اللبنانيين الذين لم يستحصلوا بعد على الجنسية اللبنانية أو الإقامة وأفراد قوات اليونيفيل، وإعطائهم مهلة 4 أيام للعودة إلى لبنان أي حتى تاريخ 16/3/2020 ضمنا، وبعد انقضاء مهلة ال4 أيام، توقف جميع الرحلات من وإلى هذه الدول لمدة أسبوع.

هذا وأكد مصرف لبنان المركزي أنه يأخذ جميع التدابيرالاحترازية في ما خص الاوراق النقدية المودعة لديه وذلك للتخفيف من انتشار العدوى.