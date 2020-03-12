مختصون عراقيون يباشرون التحقيق في استهداف معسكر التاجي

أعلن الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق تحسين الخفاجي، اليوم الخميس، أن مباشرة التحقيق باستهداف معسكر التاجي شمال بغداد أمس، بدأت منذ فجر اليوم .

بغداد - سبوتنيك. وقال الخفاجي في تصريح لوكالة "سبوتنيك": " التحقيق فتح وعلى أعلى المستويات، والقيادة لديها معلومات عن الحالات السابقة وستقارن مع المعلومات المتوفرة عن هجوم أمس لتحديد الجهة المسؤولة".

وأكد الخفاجي أن التحقيق باستهداف معسكر التاجي يجري فقط من قبل محققين عراقيين.

هذا وقُتل ثلاثة جنود من التحالف الدولي في العراق، أمريكيان وبريطاني، وأصيب 12 آخرون في قصف صاروخي استهدف قاعدة تستضيف قوات أمريكية وبريطانية في منطقة التاجي شمال العاصمة العراقية بغداد.

جاء هذا بعد يومين من مقتل جنديين أمريكيين في عملية عسكرية ضد مخبأ لتنظيم "داعش" الإرهابي [المحظور في روسيا وعدد من الدول] في وسط العراق.

إلى ذلك، أعلن الجيش العراقي، أن 10 صواريخ كاتيوشا سقطت أمس الأربعاء، على قاعدة التاجي التي تضم جنوداً أمريكيين، في هجوم هو الثاني والعشرين من نوعه الذي يستهدف مصالح أمريكية عسكرية في العراق منذ أواخر تشرين الأول/ أكتوبر.