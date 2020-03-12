الإمارات تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا مرتبطة بالسفر إلى الخارج

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الخميس، تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وبحسب وكالة الأنباء "وام" تم الكشف عن الإصابات من خلال الإجراءات الاحترازية والوقائية، وأن جميع الحالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج وكانت قيد الحجر الصحي.

ونوهت الوزارة إلى أن الإصابات تعود لجنسيات مختلفة شملت شخصين من كل من الجنسية الإيطالية والفلبينية، وشخص من كل من الجبل الأسود وكندا وألمانيا وباكستان والإمارات و روسيا و بريطانيا، لتبلغ حصيلة الحالات في البلاد 85 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وأهابت الإمارات بمواطنيها، اليوم، عدم السفر إلى الهند في الوقت الراهن، وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان: "هذا القرار يأتي في إطار التوجيهات الصادرة من الحكومة الهندية والتي أفادت بأنه سيتم منع جميع الأجانب من حاملي التأشيرات الهندية بأنواعها كافة من دخول الهند حتى إشعار آخر كإجراء احترازي اتخذته الحكومة الهندية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد".

ودعت سفارة الإمارات في نيودلهي المواطنين الإماراتيين الموجودين في جمهورية الهند للتواصل مع السفارة عند الضرورة.

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وأكد رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن "فيروس كورونا يمكن تصنيفه بأنه وباء عالمي"، وأضاف: "قلقون للغاية لسرعة تفشي وباء كوفيد 19 وعدم مكافحته بما يكفي".