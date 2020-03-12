تصادم قطاري ركاب في مصر

تصادم قطاري ركاب في القاهرة، اليوم الخميس، حيث كانا قادمين من صعيد البلاد باتجاه العاصمة قبل أن يصدم أحدهما الآخر من الخلف في بين محطتي إمبابة ورمسيس، بحسب ما أعلنته وسائل إعلام مصرية.

وبحسب صحيفة "الوطن"، أكدت الهيئة القومية للسكة حديد مصر؛ أن غرفة العمليات المركزية تتابع تداعيات الحادث لحظة بلحظة؛ وأنه سيجري إعلان التفاصيل في وقت لاحق.

ونقل موقع "البوابة" عن المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، الدكتور خالد مجاهد، قوله إنه يوجد 13 مصابًا إلى الآن جراء الحادث الذي وقع أسفل كوبري روض الفرج. وأضاف: "تم الدفع بـ17 سيارة إسعاف. الإصابات بسيطة ولا توجد حالات خطرة".

ووجه وزير النقل، الفريق المهندس كامل الوزير، بسرعة تشكيل لجنة فنية لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء تصادم قطاري الركاب رقمي 991 و989.

كما أعلنت هيئة السكك الحديدية، عن إيقاف جميع الرحلات على كافة الخطوط على الوجهين القبلي والبحرى، نظرا لسوء الأحوال الجوية وحفاظا على أرواح الركاب.

وقالت الهيئة إن مقدمة قطار رقم 989 اصطدمت بمؤخرة قطار 991 القادم من سوهاج إلي القاهرة والذي كان محجوزا في منطقة برج النخيلي لاستلام أوامر التشغيل لدخول محطة القاهرة، ونتج عن ذلك وقع 13 مصابا وجاري المتابعة.