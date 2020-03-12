إغلاق 15 طريقا في مصر بسبب الطقس السيئ

تسببت موجة الطقس السيئ الذي ضرب مصر، اليوم الخميس، في غلق عدد من الطرق الرئيسية التي تربط المحافظات ببعضها البعض.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور في مصر، غلق 15 طريقا، بسبب الطقس السيىء ووجود رياح شديدة وانعدام الرؤية حفاظًا على سلامة قائدي السيارات، بحسب موقع "مصراوي".

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ"، أن الطرق المغلقة شملت طريق الزعفرانة اتجاه رأس غارب وطريق سوهاج اتجاه القاهرة عن طريق الصحراوي الغربي وطريق أبو زنيمة المتجة إلى شرم الشيخ وطريق أسوان المتجه إلى أبو سمبل وطريق أسوان المتجه إلى الأقصر، وغلق طريق الغردقة المتجه إلى القاهرة والقادم من القاهرة اتجاه الغردقة.

وأضافت الوكالة المصرية، أنه تم فتح بوابات القاهرة الإسكندرية الصحراوي (اتجاه الإسكندرية) بعد شفط المياه أمام حركة السيارات وسط تواجد الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة والخدمات الأمنية.

ومن جهتها تواصل الإدارة العامة للمرور والإدارات على مستوى المحافظات المصرية، الدفع بسيارات الدفع الرباعى والخدمات الأمنية والدراجات النارية وسيارات الإغاثة المرورية؛ لمواجهة أي أعطال أو حوادث، فضلا عن الدفع بسيارات شفط المياه لمواجهة أي كثافات مرورية أو تجميع لمياه الأمطار.

وقالت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، إن الإدارة العامة للمرور عززت الخدمات المرورية على الطرق السريعة، وذلك في ضوء تحذير هيئة الأرصاد الجوية من وجود طقس غير مستقر واستمرار هطول الأمطار ورياح محملة بالأتربة.

وأوضحت أنه يجري التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بسيارات الإغاثة والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أولا بأول، عن حالة الطرق.

وقالت الصحيفة إن الأجهزة المختصة دعت قائدي السيارات إلى الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم، في ظل الأجواء الحالية.