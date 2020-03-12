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17:49 GMT12 مارس/ آذار 2020
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    بسبب العاصفة... مصرع اثنين وتصادم قطارين وغرق شوارع في مصر "فيديو وصور"

    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
    العالم العربي
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    تعرضت معظم المحافظات المصرية، منذ ساعات الصباح الأولى اليوم الخميس، لموجة من الطقس السيئ، التي وصلت لحد العاصفة وأسفرت عن وقوع العديد من الخسائر الجسيمة، منها حادثة قطار، ومصرع شخص وطفلة وغرق شوارع وإغلاق 15 طريقا رئيسيا بين المحافظات.

    وتعرضت حوالى 20 محافطة لسقوط الأمطار بكميات متفاوتة بعضها متوسط وخفيفة ومتقطعة وغزيرة على بعض المحافظات مع نشاط للرياح، فيما أشارت تقارير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، إلى أنه من بين المحافظات التي تعرضت للأمطار القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، الغربية، جنوب وشمال سيناء، دمياط، الدقهلية، بورسعيد، السويس ، الإسماعيلية، البحر الأحمر، والوادي الجديد.

    وأظهرت مقاطع مصورة شوارع غارقة بالمياه، وأيضا كانت شبه خالية، وذلك وسط تحذيرات هيئة الأرصاد من هطول أمطار غزيرة ورياح وصلت حد العاصفة.

    وتسببت العاصفة في تصادم قطاري ركاب في القاهرة، كانا قادمين من صعيد البلاد باتجاه العاصمة قبل أن يصدم أحدهما الآخر من الخلف بين محطتي إمبابة ورمسيس، بحسب نشرته صحيفة "المصري اليوم".

    وبحسب صحيفة "الوطن"، أكدت الهيئة القومية للسكة حديد مصر؛ أن غرفة العمليات المركزية تتابع تداعيات الحادث لحظة بلحظة؛ وأنه سيجري إعلان التفاصيل في وقت لاحق.

    ونقل موقع "البوابة" عن المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، الدكتور خالد مجاهد، قوله إنه يوجد 13 مصابًا إلى الآن جراء الحادث الذي وقع أسفل كوبري (جسر) روض الفرج. وأضاف: "تم الدفع بـ17 سيارة إسعاف. الإصابات بسيطة ولا توجد حالات خطرة".

    ووجه وزير النقل، الفريق المهندس كامل الوزير، بسرعة تشكيل لجنة فنية لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء تصادم قطاري الركاب رقمي 991 و989.

    كما أعلنت هيئة السكك الحديدية، عن إيقاف جميع الرحلات على كافة الخطوط على الوجهين القبلي والبحرى، نظرا لسوء الأحوال الجوية وحفاظا على أرواح الركاب، فيما توقفت حركة الطيران في مطار الأقصر، بسبب العاصفة.

    وأعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن عدد من خسائر موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد، على مستوى غلق الطرق الرئيسية بسبب الرياح وانهيار عدد من المنازل، مشيرا في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، أن أبرز الخسائر، وفاة طفلة إثر سقوط شجرة عليها، ووفاة فني كهرباء أثناء إصلاح عمود كهرباء، بالإضافة إلى انهيار 29 برجا كهربائيا في مدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد.

    وأضاف الوزير أنه "تم غلق عدد من الطرق الرئيسية خاصة في الصعيد مثل طريق قنا القصير وطريق قفط بسبب العاصفة الترابية الشديدة التي حجبت الرؤية".

    وأعلنت الإدارة العامة للمرور في مصر، غلق 15 طريقا، بسبب الطقس السيىء ووجود رياح شديدة وانعدام الرؤية حفاظًا على سلامة قائدي السيارات، بحسب موقع "مصراوي".

    وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ"، أن الطرق المغلقة شملت طريق الزعفرانة اتجاه رأس غارب وطريق سوهاج اتجاه القاهرة عن طريق الصحراوي الغربي وطريق أبو زنيمة المتجة إلى شرم الشيخ وطريق أسوان المتجه إلى أبو سمبل وطريق أسوان المتجه إلى الأقصر، وغلق طريق الغردقة المتجه إلى القاهرة والقادم من القاهرة اتجاه الغردقة.

    وأضافت الوكالة المصرية، أنه تم فتح بوابات القاهرة الإسكندرية الصحراوي (اتجاه الإسكندرية) بعد شفط المياه أمام حركة السيارات وسط تواجد الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة والخدمات الأمنية.

    ومن جهتها تواصل الإدارة العامة للمرور والإدارات على مستوى المحافظات المصرية، الدفع بسيارات الدفع الرباعى والخدمات الأمنية والدراجات النارية وسيارات الإغاثة المرورية؛ لمواجهة أي أعطال أو حوادث، فضلا عن الدفع بسيارات شفط المياه لمواجهة أي كثافات مرورية أو تجميع لمياه الأمطار.

    وقالت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، إن الإدارة العامة للمرور عززت الخدمات المرورية على الطرق السريعة، وذلك في ضوء تحذير هيئة الأرصاد الجوية من وجود طقس غير مستقر واستمرار هطول الأمطار ورياح محملة بالأتربة.

    ومن جانبها كشفت إيمان شاكر، مدير الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض لأمطار شديدة الغزارة تصل للسيول، تستمر حتى يوم السبت المقبل.

    وأشارت إلى أن نشاط الرياح تصل لحد العاصفة، وسرعات الرياح تتراوح بين 25 لـ30 عقدة بما يعادل 50 لـ 60 كم فى الساعة.

    وأوضحت أنه يصاحب ذلك انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة بقيم تصل 5 درجات عن المعدل الطبيعي لها، فيما توقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الخميس، بالقاهرة الكبرى طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار غزيرة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار غزيرة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا مع نشاط للرياح تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

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