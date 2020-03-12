أكد وزير الصحة الأردني، سعد جابر، أن حالة الإصابة الوحيدة بفيروس كورونا في الأردن تتماثل للشفاء.

موسكو - سبوتنيك. وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي: "حالة الإصابة الوحيدة بفيروس كورونا بالأردن بإذن الله تتماثل للشفاء وقد تخرج غدا بعد دراسة الوضع".

وكانت كاميرات سجلت مقطع فيديو من داخل مستشفى "الأمير حمزة"، ظهر في الفيديو المصاب الوحيد بفيروس كورونا المستجد في الأردن.

وأكد مدير المستشفى عبد الرزاق الخشمان، أنه في حال زاد عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا (انتشار مفاجئ)، سيتم إخلاء المستشفى كاملا لغايات الحجر الصحي، كما نقلت وكالة "عمون" الأردنية.

وقال المصاب إنه بصحة جيدة ومطمئنا الأردنيين بأن الفحوصات الأخيرة اظهرت خلوه من الفيروس.

قررت الحكومة الأردنية تطبيق العمل باشتراط خلو من فيروس كورونا للقادمين من فرنسا وإسبانيا وألمانيا، اعتبارا من يوم السبت المقبل 14 مارس/آذار.

وبحسب وكالة "عمون"، قرر وزير الداخلية الأردني سلامة حماد بدء العمل باشتراط شهادة خلو من فيروس كورونا للقادمين من فرنسا وإسبانيا وألمانيا، اعتبارا من يوم السبت المقبل 14 آذار/مارس.

وأرسل الوزير الأردني كتابا إلى مدير الأمن العام، يبلغه فيه قراره، مؤكدا أنه دون إبراز هذه الشهادة يمنع دخول غير الأردنيين القادمين من هذه الدول.

وبين أن وزارة الصحة ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الأردنيين القادمين من فرنسا وإسبانيا وألمانيا ممن لا يحملون الشهادة الصحية المطلوبة.