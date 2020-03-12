السعودية تؤجل القمتين السعودية - الأفريقية والعربية - الأفريقية بسبب كورونا

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، تأجيل عقد القمتين السعودية -الأفريقية والعربية - الأفريقية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن قرار التأجيل جاء حرصا من حكومة المملكة على اتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار الجهود الدولية المبذولة في هذا الجانب، بحسب ما نشرته وكالة "واس".

#عاجل #وزارة_الخارجية تعلن تأجيل عقد القمتين السعودية -الأفريقية والعربية - الأفريقية، وذلك حرصاً من حكومة المملكة على اتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة #فيروس_كورونا في إطار الجهود الدولية المبذولة في هذا الجانب.https://t.co/bVr8boIXKS#واس_عام pic.twitter.com/LD7kvezjlm — واس العام (@SPAregions) March 12, 2020

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد .

وأوضحت الوزارة أن الحالتين الأولى والثانية هما لمواطن ومواطنة، تم وضعهما في الحجر الصحي بعد عودتهما من العراق.

أما الحالة الثالثة فهي لطفلة سعودية تبلغ من العمر 12 عاما، كانت مخالطة لجدها المصاب العائد من إيران في محافظة القطيف.

وذكرت الوزارة أن الحالات الـ21 الأخرى من الجنسية المصرية، وهم موجودون بالحجر الصحي في مكة، ومن مخالطي الزائر المصري الذي أعلن عنه يوم الثلاثاء.