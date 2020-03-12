وزارة الطيران المدني المصرية تكشف حقيقة غلق المجال الجوي بسبب الطقس

كشفت وزارة الطيران المدني المصرية، حقيقة غلق المجال الجوي المصري، بسبب موجة الطقس السيئ الذي تتعرض له البلاد.

ونفت الوزارة في بيان لها، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، مساء اليوم الخميس، عدم صحة غلق المجال الجوي المصري.

وصرح باسم عبد الكريم، المستشار الإعلامى لوزارة الطيران المدني، أن ما تم تداوله على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول إغلاق المجال الجوي لمطار القاهرة الدولي وتحويل بعض الرحلات الجوية إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة بسبب سوء الأحوال الجوية، غير صحيح.

وأضاف أن الحركة الجوية بمطار القاهرة تسير بشكل منتظم ولا يوجد أي تعليق للرحلات الجوية، ويقدم المطار خدماته للمسافرين بشكل متكامل.

وأهاب المركز الإعلامي بوزارة الطيران المدني ضرورة تحري الدقة وعدم نشر أخبار أو معلومات غير صحيحة تتسبب في إثارة الرأي العام والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن ديوان عام الوزارة.

وذكر موقع "بوابة الأخبار" أن وزير الطيران المدني، الطيار محمد منار، قام اليوم، بجولة تفقدية لجميع منشأت ومباني الركاب لمتابعة إجراءات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي ومتابعة سير العمل وانتظام الحركة الجوية في ظل حالة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي تتعرض لها البلاد.

وتفقد الوزير صالات السفر والوصول بمباني الركاب للاطمئنان على انسيابية العمل بالمطار وكذلك منطقة سيور الحقائب وكاونترات الجوازات واستراحات الخدمة المميزة واستراحات درجة رجال الأعمال وكذلك الأسواق الحرة بالإضافة إلى بوابات الدخول والخروج ومنطقة انتظار السيارات.