ضربات جوية مجهولة تستهدف فصائل في الحشد الشعبي بمحافظة بابل وسط العراق

أكد مصدر محلي في محافظة بابل العراقية، اليوم الجمعة، وقوع قصف جوي مجهول استهدف مقار يعتقد أنها تابعة لاحد فصائل الحشد الشعبي في منطقة جرف الصخر بالمحافظة.

بغداد - سبوتنيك. وقال المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "عدة انفجارات سمعت في منطقة جرف الصخر والمعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجارات نجمت عن قصف جوي عبر طائرات مسيرة لمواقع يعتقد أنها تابعة لفصيل في الحشد الشعبي".

يتبع..