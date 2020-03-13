سلاح الجو الليبي يستهدف مواقع لقوات حكومة الوفاق في منطقة أبو قرين جنوبي مصراته

أفاد مصدر عسكري تابع للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الجمعة، باستهداف مواقع تابعة لقوات حكومة الوفاق في منطقة ابو قرين، جنوبي مدينة مصراتة.

بنغازي – سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" إن "سلاح الجو الليبي استهدف مواقع تابعة لمليشيات الوفاق والمرتزقة السوريين بضربات متلاحقة في منطقة أبو قرين"، مشيرا إلى أن "الضربات الجوية، كانت دقيقة ضد مواقع المليشيات في محور أبو قرين ".

فضلا عن ذلك، كشف المصدر عن "اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في نفس المحور وقصف متبادل".

وتعاني ليبيا انقسامًا حادًا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

وتدور في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل/نيسان من العام الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي وقوات تابعة لحكومة الوفاق، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى.