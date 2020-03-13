ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة عن تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، من بينهم 11 مصريا.

وأضافت الوزارة أن هناك 11 حالة إصابة جديدة من الجنسية المصرية، وهم موجودون في الحجر الصحي في مكة المكرمة، وليس لديهم أعراض، وهم من المجموعة ذاتها، المخالطة للزائر المصري، التي أعلن عنها خلال الأيام الماضية، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وذكرت الوزارة أنه بإضافة حالات الإصابة الـ 17 الجديدة، يصبح مجموع حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة 62 حالة.

#وزارة_الصحة تعلن تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بـ #فيروس_كورونا ليرتفع العدد داخل المملكة إلى 62 حالة، جميعها موجودة في العزل الصحي، ويجري تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة.#واس_عام pic.twitter.com/REkbzad7Vb — واس العام (@SPAregions) March 13, 2020

وكانت الصحة السعودية، أعلنت الخميس عن تعافي أول حالة إصابة من فيروس كورونا الجديد.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، تحول إلى وباء عالمي، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وأكد رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن "فيروس كورونا يمكن تصنيفه بأنه وباء عالمي".