بالصور..الصين تقدم أجهزة لمطار بيروت لمواجهة كورونا

نشر السفير الصيني لدى لبنان، وانغ كيجان، يوم أمس الخميس صورا على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن مساعدات قدمتها الدولة الصينية لمطار بيروت لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأرفق السفير الصيني لدى لبنان الصور بالمعدات التي تم تقديمها لمطار بيروت الدولي لمواجهة تفشي فيروس كورونا وقال فيه: " تبرعات جديدة من الشركات الصينية إلى لبنان تعبيرا عن الصداقة والتضامن".

وأضاف قائلا: " والمساعدة هي عبارة عن أجهزة لقياس الحرارة الفورية وكشفها وتم تسليمها للسلطات اللبناني في مطار بيروت".

وأعلن مستشفى رفيق الحريري الحكومي، يوم أمس الخميس، في تقريره اليومي عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 75 حالة بعد تسجيل 7 إصابات جديدة.