قطر تؤكد مشاركتها في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2021

أعلن سفير دولة قطر لدى روسيا، فهد محمد العطية، أن بلاده ستشارك في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، عام 2021، كضيف على المنتدى.

وقال السفير القطري خلال مؤتمر صحفي مع مستشار الرئيس الروسي أنطون كوبياكوف، اليوم الجمعة: "تظل جميع اتفاقياتنا مع مؤسسة "روسكونغرس" (أكبر منظم للفاعليات الدولية والمؤتمرات والمعارض في روسيا) سارية المفعول.

وأضاف: "قطر ستكون ضيفا على منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في عام 2021".

وأشار إلى أن "العمل مستمر في التحضير للمنتدى".

من جانبه قال مستشار الرئيس الروسي، إن "روسيا تركز على الإجراءات العملية التي تهدف إلى تطوير التعاون مع قطر".

وأضاف أن "الهدف الرئيسي للتعاون بين روسيا وقطر هو بناء علاقات تجارية وثقافية بينهما لسنوات قادمة، بالإضافة إلى تطوير السياحة، والعلاقات الاقتصادية، والمشاريع الاستثمارية، وآليات التعاون الاستثماري".

وأكد كوبياكوف أنه "حاليا، يناقش الطرفان عددا من المشاريع الاستثمارية والتجارية الواعدة".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أندريه بيلوسوف، أن اللجنة المنظمة قررت عدم عقد المنتدى في عام 2020.

ويأتي هذا القرار تزامنا مع إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الدولية بسبب تفشي فيروس "كورونا" ومعلومات عن انتشاره في الدول المشاركة في المنتدى.

وكان من المقرر عقد منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في الفترة من 3 إلى 6 يونيو/حزيران المقبل.