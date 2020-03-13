تسجيل
09:06 GMT13 مارس/ آذار 2020
مباشر
    بحث
    طيران الاتحاد الاماراتي

    "الاتحاد للطيران" تعلق رحلاتها إلى روما وميلانو بدءا من غد السبت

    © Sputnik .
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    فيروس "كورونا" (139)
    0 0 0
    تابعنا عبر
    Sputnik
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202003131044852897-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%A8%D8%AF%D8%A1%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%BA%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA/

    أعلنت شركة "الاتحاد للطيران"، اليوم الجمعة، تعليق جميع رحلاتها من وإلى روما وميلانو في إيطاليا، ابتداءاً من 14 مارس/آذار الجاري.

    وقالت الشركة في بيان نشر عبر صفحة الشركة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يأتي هذا في ظل تفشي عدوى "كورونا" في إيطاليا، وضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الإمارات، للحد من انتشار الفيروس.

    وكانت الشركة نشرت، أمس، فيديو يستعرض آليات التعقيم التي تستخدمها لتوفير رحلات آمنة لمسافريها؛ وتشمل عملية تعقيم الطائرة والمرافق وخدمات التنقل إلى الطائرة.

    وأوضح متحدث باسم الشركة، أنه يتم استخدام مواد منظفة ومعقمة في الوقت ذاته، وهي فعالة للقضاء على 99.99 في المئة من الجراثيم والبكتيريا والفيروسات التي تتضمن فيروس "كورونا"؛ وتستمر حتى 10 أيام.

    وتشمل عمليات التعقيم جميع مرافق متن الطائرة والمقصورات، وحافلات نقل المسافرين.

    و"الاتحاد للطيران" هي شركة الطيران الوطنية بدولة الإمارات؛ وهي مملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي، وتتخذ من مطار أبوظبي الدولي مركزاً لعملياتها، التي تشمل 76 وجهة حول العالم.

    وسجلت إيطاليا أكثر من 15 ألف حالة حتى الآن، ويشمل هذا الرقم أعداد الوفيات والحالات التي استردت عافيتها. وتعد إيطاليا الآن أكبر بؤرة لانتشار فيروس كورونا الجديد في أوروبا، وثاني أكبر بؤرة في العالم بعد الصين.

    وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 126 ألف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 4.7 ألف حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المعافين 68 ألفا.

    الموضوع:
    فيروس "كورونا" (139)

    انظر أيضا:

    روسيا تحظر دخول مواطني إيطاليا إلى أراضيها بدءا من يوم الغد
    أكثر من ألف وفاة في إيطاليا جراء جائحة كورونا
    روسيا تفرض حظرا مؤقتا على إصدار التأشيرات لمواطني إيطاليا ابتداء من 13 مارس
    إيطاليا تبلغ روسيا بتأجيل اجتماع حول ليبيا
    إيطاليا تقرر غلق جميع المتاجر باستثناء الصيدليات وأسواق الطعام
    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, إيطاليا, ميلانو, روما, تعليق الطيران, شركة الاتحاد للطيران في أبوظبي, الاتحاد للطيران
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    موظف شرطة المرور على ظهر دب قطبي في مدينة سان بطرسبرغ من عمل الفنان الروسي فاديم سولوفيوف
    الشرطة الروسية على ظهر دب قطبي ونزهة برفقة ديناصور... سان بطرسبورغ الوهمية بريشة فنان روسي
    العراق والكويت يخفضان أسعار النفط
    العراق والكويت يخفضان أسعار النفط
    7 طرق للتخلص من "مسح الوجه" تجنبا لعدوى كورونا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك