"الاتحاد للطيران" تعلق رحلاتها إلى روما وميلانو بدءا من غد السبت

أعلنت شركة "الاتحاد للطيران"، اليوم الجمعة، تعليق جميع رحلاتها من وإلى روما وميلانو في إيطاليا، ابتداءاً من 14 مارس/آذار الجاري.

وقالت الشركة في بيان نشر عبر صفحة الشركة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يأتي هذا في ظل تفشي عدوى "كورونا" في إيطاليا، وضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الإمارات، للحد من انتشار الفيروس.

Travel Update: Etihad flights to and from Rome and Milan, Italy will be temporarily suspended from 14 March 2020. For more information, please visit https://t.co/83MU4uGB8A pic.twitter.com/E8BoA4UiE8 — Etihad (@etihad) March 13, 2020

وكانت الشركة نشرت، أمس، فيديو يستعرض آليات التعقيم التي تستخدمها لتوفير رحلات آمنة لمسافريها؛ وتشمل عملية تعقيم الطائرة والمرافق وخدمات التنقل إلى الطائرة.

وأوضح متحدث باسم الشركة، أنه يتم استخدام مواد منظفة ومعقمة في الوقت ذاته، وهي فعالة للقضاء على 99.99 في المئة من الجراثيم والبكتيريا والفيروسات التي تتضمن فيروس "كورونا"؛ وتستمر حتى 10 أيام.

The safety of our passengers is our number one priority. That's why our team works tirelessly to maintain the highest standards of hygiene on board, so you can fly with peace of mind. pic.twitter.com/edWlVOJs9t — Etihad (@etihad) March 10, 2020

وتشمل عمليات التعقيم جميع مرافق متن الطائرة والمقصورات، وحافلات نقل المسافرين.

و"الاتحاد للطيران" هي شركة الطيران الوطنية بدولة الإمارات؛ وهي مملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي، وتتخذ من مطار أبوظبي الدولي مركزاً لعملياتها، التي تشمل 76 وجهة حول العالم.

وسجلت إيطاليا أكثر من 15 ألف حالة حتى الآن، ويشمل هذا الرقم أعداد الوفيات والحالات التي استردت عافيتها. وتعد إيطاليا الآن أكبر بؤرة لانتشار فيروس كورونا الجديد في أوروبا، وثاني أكبر بؤرة في العالم بعد الصين.

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 126 ألف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 4.7 ألف حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المعافين 68 ألفا.