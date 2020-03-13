الأرصاد تزف خبرا سارا للمصريين

توقعت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، اليوم الجمعة، أن تستمر حالة عدم الاستقرار في الطقس إلى نهاية اليوم وأن يبدأ التحسن بداية من صباح غدا السبت.

وبحسب موقع "اليوم السابع"، قالت وكيلة الاستشعار عن بعد في الهيئة، إيمان شاكر، إن "ذروة موجة الطقس السيئ وعدم الاستقرار بالأحوال الجوية حتى نهاية اليوم، حيث من المتوقع أن تتعرض البلاد لأمطار شديدة الغزارة رعدية أحيانا ورياح مثيرة للرمال والأتربة".

وأضافت أنه "مع الساعات الأولى من غد السبت متوقع أن تقل حدة الأمطار ونشاط الرياح".

وتابعت أنه "من المتوقع بداية من بعد ظهر غدا السبت أن تنتهي فرص الأمطار ونشاط الرياح ويبدأ تحسن نسبي وتدريجي فى حالة الجو".

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من عدم الاستقرار الأحوال الجوية بداية من الخميس وحتى السبت، حيث كشفت أنه المنتظــر أن تتعــرض البلاد لحالة شديدة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا مـن يوم الخميس الموافق 12 مارس وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس.

وكشفت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع خلال هذه الفترة أن تسقط الأمطـــار شديدة الغزارة وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء المثيرة للرمال والأتربة وتصــل لحــد العاصفة ما يـؤدي إلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط. ويصاحب ذلك انخفاض شديد فـي درجات الحــرارة.