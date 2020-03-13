الكويت تقرر إيقاف خطبة وصلاة الجمعة اليوم وحتى إشعار آخر

وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت، اليوم الجمعة، في بيان على حسابها الرسمي بـ"تويتر"، إنه "بناء على توجيهات الجهات الصحية في البلاد وعلى فتوى هيئة الإفتاء في الوزارة فقد تقرر إيقاف خطبة وصلاة الجمعة هذا اليوم وحتى إشعار آخر".

وأضافت "وكلٌ يصلي ظهراً في بيته".

بناء على توجيهات الجهات الصحية في البلاد وعلى فتوى هيئة الإفتاء في الوزارة فقد تقرر إيقاف خطبة وصلاة الجمعه هذا اليوم وحتى إشعار آخر

وكلٌ يصلي ظهراً في بيته #الاوقاف #الكويت pic.twitter.com/5LR3vmKVA9 — وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (@Kwt_awqaf) March 13, 2020

وكانت هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اجتمعت أمس وأصدرت فتوى تنص على أنه في حال وجود وباء سقط عن المسلمين حضور صلاة الجمعة وتصلى ظهراً في منازلهم. بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية إيقاف النقل الجماعي، وذلك بناء على توصية السلطات الصحية، كما منعت السلطات الكويتية جميع المناسبات العامة، وحظرت على الناس زيارة المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية، وذلك ضمن التدابير الاحترازية لمواجهة وباء كورونا العالمي.

يذكر أن وزارة الصحية الكويتية قد أعلنت أن إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 72 حالة.