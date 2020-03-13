المغرب يعلن تسجيل سابع حالة إصابة بفيروس كورونا

أعلن ​وزارة الصحة المغربية، اليوم الجمعة، عن تسجيل سابع حالة إصابة مؤكدة ب​فيروس كورونا​ المستجد في البلاد.

وبحسب الوزارة فإن الحالة تعود لمواطن مغربي عمره 39 عاما، وصل إلى ​الدار البيضاء​ يوم الأربعاء الماضي قادما من ​إسبانيا​.

وأشارت الوزارة في بيان لها، أنه "بعدما ظهرت على المصاب عوارض تنفسية قدم على إثرها إلى المستشفى، واشتبه الطاقم الطبي بإصابته بالفيروس، ليتم اتباع الخطوات المعمول بها من أجل إجراء التحليل المخبري بمعهد باستور المغرب، الذي أكد الإصابة، وهو تحت الرعاية الصحية بإحدى مستشفيات مدينة الدار البيضاء، حيث تم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة".

هذا وتقوم مصالح وزارة الصحة المغربية بالإجراءات اللازمة للمخالطين لهذه الحالة.