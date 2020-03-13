إيقاف الرحلات الجوية بين مصر والسودان

أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم الجمعة، إلغاء الرحلات الجوية المتجهة من القاهرة إلى الخرطوم.

وقالت الشركة في بيان لها، نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، إنه تم إيقاف الرحلات بين مصر والسودان حتى إشعار آخر.

وجاء في البيان: "عملائنا الأعزاء، نظرا للقرار الصادر من هيئة الطيران المدني السوداني والذي ينص على إيقاف الرحلات بين مصر والخرطوم، تعتذر مصر للطيران عن إلغاء رحلاتها إلى الخرطوم اعتبارا من اليوم، وحتى إشعار آخر".

وتابع: "وترجو مصر للطيران من عملائها الكرام من الراغبين في تعديل حجوزاتهم مراجعة مكاتب مصر للطيران أو وكيلهم السياحي أو من خلال الموقع الإلكتروني".

جدير بالذكر أن المدير العام لسلطة الطيران المدني في السودان، إبراهيم عدلان، أصدر قرارا، أمس الخميس، بتعليق جميع الرحلات الجوية المغادرة إلى 8 دول.



وأكد الناطق باسم سلطة الطيران المدني السودانية عبد الحافظ عبد الرحيم في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن القرار ينص على وقف الرحلات إلى كل من كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية والصين وإسبانيا وإيطاليا واليابان وإيران ومصر على أن "ينفذ القرار فورا وإلى حين إشعار آخر".