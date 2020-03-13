الصحة اللبنانية: عدد الحالات المثبت إصابتها بفيروس "كورونا" في لبنان يبلغ 77

أعلنت وزارة الصحة في لبنان، اليوم الجمعة، أن عدد الحالات المثبت إصابتها بفيروس كورونا في البلاد بلغ 77 حالة.

بيروت- سبوتنيك. وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أنه "حتى تاريخ 13 آذار/مارس 2020 ظهرا، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبريا بـ "كوفيد-19 " 77 حالة، بما فيها الحالات التي تم تشخصيها في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الاخرى".

وأكدت الوزارة تشخيص حالة من العاملين لديها في الإدارة المركزية، كانت قد التقطت العدوى من أحد أقربائها المصابين.

وتقوم الوزارة باتباع الإجراءات اللازمة لعزلها وتحديد المخالطين خارج وداخل الوزارة وجمع العينات ووضع المخالطين في الحجر الصحي المنزلي.

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 117 ألف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 4 آلاف حالة وفاة، في حين بلغ عدد المعافين 65 ألفا.