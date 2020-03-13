أزمة كورونا تلقي بظلالها على الحياة الاجتماعية في قطر والسعودية بعد قرارات جديدة

ففي قطر، قال مكتب الاتصال الحكومي، إنه تم اتخاذ عدد من القرارات الاحترازية الجديدة وهي: إغلاق صالات عرض السينما، والمسارح، ومناطق ألعاب الأطفال (المفتوحة والمغلقة)، والصالات الرياضية الخاصة، وصالات الأفراح سواء في الفنادق أو قاعات الأفراح في دولة قطر اعتباراً من اليوم الجمعة حتى إشعارٍ آخر.

وفي السعودية، نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر بوزارة الداخلية قوله: "إن المملكة قررت تعليق إقامة الاحتفالات في صالات الأفراح والاستراحات وقاعات المناسبات والفنادق بسبب المخاوف من فيروس كورونا".

كما قررت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة تعليق عروض الأفلام في صالات ودور السينما حتى إشعار آخر.

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 135 ألف مصاب، وقاربت الوفيات 5 آلاف حالة، فيما قارب عدد المتعافين 70 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 15 ألف في إيطاليا وتخطت 10 آلاف في إيران و7 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.