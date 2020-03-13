العراق يمنع دخول القطريين والألمان ويفرض إجراءات صارمة لمواجهة كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، إيقاف دخول الوافدين من قطر وألمانيا للبلاد، ليصل بذلك إجمالي عدد الدول بقائمة الحظر بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا الجديد إلى 13 دولة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة جعفر علاوي في بيان نقلته وكالة "بغداد اليوم"، إن الحظر لا يشمل المواطنين العراقيين والدبلوماسيين الأجانب. وسجل العراق حتى الآن 83 حالة إصابة بفيروس كورونا وثماني حالات وفاة، وتعافى 24 مصابا.

كما أعلن علاوي الذي يرأس فريق عمل مكافحة انتشار الفيروس عن منع التنقل بين المحافظات في الفترة من 15 إلى 25 مارس/ آذار، باستثناء الحالات الطارئة والتبادل التجاري وتنقل الموظفين، كما تقرر منع الزيارات الدينية ذات التجمعات الكبيرة في شهر رجب.

وشدد على منع التجمعات بكافة أشكالها بما في ذلك مجالس العزاء والأفراح والمناسبات الاجتماعية، مع إعادة فتح المطاعم لخدمة التوصيل المنزلي فقط.

تجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 135 ألف مصاب، وبلغت الوفيات 4981 حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 70 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 15 ألف في إيطاليا وتخطت 10 آلاف في إيران و7 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.