البحرين تعلن تعافي 9 حالات إضافية من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تعافي 9 حالات إضافية من فيروس كورونا المستجد وإخراجهم من مركز العزل والعلاج.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن "الحالات المتعافية لمواطن و6 مواطنات ومصرية وأخرى تايلندية".

وزارة الصحة تعلن تعافي 9 حالات إضافية من فيروس كورونا (كوفيد 19) وإخراجهم من مركز العزل والعلاج #معاً_ضد_الكورونا #فريق_البحرين — وزارة الصحة | مملكة البحرين 🇧🇭 (@MOH_Bahrain) March 13, 2020

وأوضحت الوكالة "العلاج والرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص في أحد المراكز الخاصة بالعزل والعلاج، وفق أفضل المعايير الدولية بحسب ما أوصت به منظمة الصحة العالمية".

وقالت وزارة الصحة إن "العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين وصل إلى 44 حالة".

وزارة الصحة: العدد الإجمالي للحالات المتعافية في #البحرين 44 حالة حتى الآن #معاً_ضد_الكورونا #فريق_البحرين — وزارة الصحة | مملكة البحرين 🇧🇭 (@MOH_Bahrain) March 13, 2020

وأوضحت الوزارة أنه تقرر إخراج الحالات بعد إجراء الفحوصات المختبرية والتأكد من خلوهم من الفيروس، مؤكدةً أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبيًا بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.

وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين والمقيمين القادمين من إيطاليا وكوريا الجنوبية ومصر ولبنان خلال الأسبوعين الماضيين على التواصل بها لجدولة موعد الفحص، واتباع التعليمات التي ستعطى لهم من قبل الفريق الطبي، مع ضرورة تجنب الاختلاط بالآخرين.