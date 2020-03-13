الإمارات تعلق جميع الرحلات الجوية للركاب مع إيطاليا باستثناء روما

أعلنت الإمارات العربية المتحدة تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب القادمة من إيطاليا والمتجهة إليها باستثناء العاصمة روما اعتبارا من "اليوم" وحتى إشعار آخر، وذلك في إطار الاجراءات الاحترازية التي تتخذها لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

وفرضت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي، في بيان لها، اليوم، شرطا على كافة القادمين من مطار روما الدولي وهو الخضوع لفحوصات طبية وقائية دقيقة ومتطورة يتم تطبيقها في مطارات الدولة عند وصولهم للتأكد من سلامة المسافرين من الفيروس، كما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وقالت الهيئة إن قرار تعليق الرحلات جاء بعد دراسة و تحليل الأوضاع الراهنة حول انتشار الفيروس في إيطاليا بالتنسيق مع الجهات الدولية وبالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية كافة ممثلة بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الصحة ووقاية المجتمع والناقلات الوطنية كل من طيران الاتحاد وطيران والإمارات.

وتتابع "الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث" والجهات المختصة الأوضاع في إيطاليا بشكل متواصل لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن المستجدات والتطورات كافة المتعلقة بانتشار الفيروس.

وأهابت "الهيئة العامة للطيران المدني" بالمسافرين على الرحلات الجوية المتأثرة بالقرار التحقق من وضع رحلاتهم مع شركات الطيران الخاصة بهم للحصول على التحديثات في هذا الشأن.