رئاسة الجمهورية العراقية تستنكر القصف الأجنبي الذي استهدف مواقع داخل أراضيها

استنكرت الرئاسة العراقية، اليوم الجمعة، القصف الأجنبي الذي استهدف مواقع عديدة داخل أراضي العراق.

وجاء في بيان المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية: "تستنكر الرئاسة العراقية القصف الأجنبي الذي استهدف مواقع عديدة داخل أراضي العراق ومن ضمنها مطار كربلاء تحت الإنشاء، وأدى إلى استشهاد وجرح منتسبين في القوات الأمنية العراقية ومدنيين، وتعده انتهاكاً للسيادة الوطنية".

وأضاف البيان: "الانتهاكات المستمرة التي تتعرض لها الدولة هي إضعاف ممنهج وخطير لقدراتها وهيبتها، بالتزامن مع مرحلة يواجه فيها العراق تحديات جسيمة وغير مسبوقة، سياسياً، اقتصادياً ومالياً، أمنياً وصحياً".

وختم البيان: "تهيب رئاسة الجمهورية بالمجتمع الدولي دعم العراق في هذا المسعى واحترام سيادته وقراره الوطني المستقل".

رئاسة الجمهورية تستنكر القصف الأجنبي الذي استهدف مواقع داخل العراق. pic.twitter.com/T9VPqgNyQa — رئاسة جمهورية العراق (@IraqiPresidency) March 13, 2020

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة نفذت ضربات دقيقة ضد مواقع تابعة لـ " كتائب حزب الله " العراقي ، شملت خمس منشآت لتخزين الأسلحة، وذلك رداً على هجوم صاروخي استهدف معسكر التاجي وأودى بحياة أميركيين اثنين وبريطاني .

وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أعلنت في الساعة الأولى من يوم الخميس 12 مارس/آذار، مقتل 3 وعدد من الجرحى من قوات التحالف الدولي ضد الإرهاب، إثر قصف صاروخي استهدف معسكرا شمالي العاصمة بغداد.

واعتبرت القيادة هذا الهجوم تحديا أمنيا خطيرا جدا وعملا عدائيا، وعليه وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بفتح تحقيق فوري لمعرفة الجهات التي أقدمت على هذا العمل العدائي، والخطير، وملاحقتها وإلقاء القبض عليها، وتقديمها للقضاء، ومهما كانت الجهة.