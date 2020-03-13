البنتاغون يعلق على نشر أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" في العراق

قال الجنرال كينيث ماكينزي ، قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، للصحفيين إن البنتاغون لم ينشر بعد نظام الدفاع الجوي "باتريوت" في العراق.

وقال ماكينزي في مجلس النواب، يوم الثلاثاء الماضي: "نحن أيضا بصدد إرسال أنظمة دفاع جوي وأنظمة دفاع مضادة للصواريخ الباليستية إلى العراق على وجه الخصوص لحماية أنفسنا من أي هجوم إيراني محتمل آخر". بحسب "رويترز".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة نفذت ضربات دقيقة ضد مواقع تابعة لـ " كتائب حزب الله " العراقي، شملت خمس منشآت لتخزين الأسلحة، وذلك رداً على هجوم صاروخي استهدف معسكر التاجي وأودى بحياة أميركيين اثنين وبريطاني .

وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أعلنت في الساعة الأولى من يوم الخميس 12 مارس/آذار، مقتل 3 وعدد من الجرحى من قوات التحالف الدولي ضد الإرهاب، إثر قصف صاروخي استهدف معسكرا شمالي العاصمة بغداد.

واعتبرت القيادة هذا الهجوم تحديا أمنيا خطيرا جدا وعملا عدائيا، وعليه وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بفتح تحقيق فوري لمعرفة الجهات التي أقدمت على هذا العمل العدائي، والخطير، وملاحقتها وإلقاء القبض عليها، وتقديمها للقضاء، مهما كانت الجهة.