الملك سلمان وولي العهد يعزيان حاكم الشارقة في وفاة القاسمي

بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي، برقيتي عزاء للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في وفاة الشيخ أحمد بن خالد بن محمد القاسمي (نجل حاكم الشارقة الأسبق).

وقال الملك سلمان "علمنا بنبأ وفاة الشيخ أحمد بن خالد بن محمد القاسمي - رحمه الله -، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون"، بحسب صحيفة "الرياض".

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع السعودي، برقية عزاء ومواساة، لحاكم الشارقة.

وذكرت وكالة أنباء "واس"، أن ابن سلمان بعث برقية عزاء للشيخ سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في وفاة الشيخ أحمد بن خالد بن محمد القاسمي".

وقال ولي العهد في البرقية: "تلقينا نبأ وفاة الشيخ أحمد بن خالد بن محمد القاسمي - رحمه الله -، ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".